أفادت مصادر معارضة أن عدداً من عناصر الجيش النظامي لقوا حتفهم جراء كمين وهجوم قامت به المعارضة المسلحة على مواقع النظامي في جبل التركمان بريف اللاذقية الشمالي، ليرد الأخير بالقصف المدفعي والصاروخي.

وأضافت المصادر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "مقاتلي الفصائل المسلحة قاموا بهجوم على مواقع الجيش النظامي في جبل التركمان بريف اللاذقية الشمالي ما أدى إلى مقتل خمسة عناصر من النظام."

وأشارت إلى أنه "تمّ نصب كمين لقوات النظام في منطقة الصراف في جبل التركمان وتمكنوا من تدمير سيارة دفع رباعي مزودة برشاش عيار 23 مم وقتل العناصر الموجودين فيها".

وذكرت أن الجيش النظامي قصف بالمدفعية والصواريخ أماكن مرابطة فصائل المعارضة، وذلك ردا على الاستهداف الأخير .

وتسيطر قوات الجيش النظامي على معظم أراضي محافظة اللاذقية وريفها، باستثناء مناطق في أقصى شمال المحافظة على الحدود مع تركيا والحدود الإدارية بين محافظتي اللاذقية وإدلب.

كان الجيش النظامي تمكن في نهاية عام 2015 وبداية 2016 من تحرير العديد من المناطق في ريف اللاذقية من مسلحي "الجيش الحر" و"جبهة النصرة" والمسلحين من فصائل معارضة أخرى .

سيريانيوز