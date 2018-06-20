أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، يوم الأربعاء، أن بلاده ستشن عملية عسكرية جديدة ضد المقاتلين الأكراد داخل الأراضي السورية قريباَ.

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ونقلت وكالة (الاناضول) عن اردوغان قوله، في مؤتمر انتخابي بولاية أورفه، "جاء الدور على المناطق السورية المحاذية لولاية شانلي أورفة التركية، سنطهرها قريبا من الإرهابيين ونسلمها إلى أصحابها الأصليين من العرب والأكراد والتركمان".

وجاء ذلك عقب اعلان مركز المصالحة الروسي ان موسكو لاتستبعد حدوث عمليات عسكرية من القوات الحكومية السورية أو القوات الرديفة لها ضد التواجد التركي شمالي البلاد قريباً.

وبدأت تركيا عملية عسكرية "غصن الزيتون"، ضد الفصائل الكردية، في 20 كانون الثاني الماضي، وتم خلالها السيطرة على كامل قرى وبلدات منطقة عفرين. بريف حلب، تلا ذلك التوصل لخارطة طريق مع واشنطن بشأن مدينة منبج .

وتعتبر أنقرة كلا من "وحدات حماية الشعب" الكردية و"حزب الاتحاد الديمقراطي"، وهما المكونان الأساسيان لتحالف "قوات سوريا الديمقراطية"، تنظيمين إرهابيين وحليفين لـ"حزب العمال الكردستاني" المحظور في تركيا والذي حاربته على مدار سنوات عديدة.

من جهة اخرى، اشار اردوغان الى ان بلاده "تعمل على تأسيس كلية العلوم التطبيقية في مدينة الباب بريف حلب ، بالتعاون بين جامعة حرّان ووقف المعارف ومجلس التعليم العالي التركي".

وكانت جامعة "حران" التركية أعلنت مؤخراً إنها ستفتح فرعا لها في مدينة الباب شمال سوريا، الخاضعة لسيطرة فصائل "درع الفرات"، المدعومة من تركيا.

وكان مجلس الوزراء التركي وافق في وقت سابق على افتتاح مدرسة ثانوية للتعليم المهني في جرابلس تابعة لجامعة غازي عنتاب.

وشنت تركيا عملية أطلقت عليها اسم "درع الفرات"، في عام 2016 لطرد تنظيم "داعش" والمقاتلين الأكراد من أراض في شمال سوريا غربي نهر الفرات بما في ذلك مناطق الباب والراعي وجرابلس.