أعلن قائد عسكري ميداني، يوم الأربعاء، استعادة السيطرة على بادية ريف حمص، الممتدة من جنوب حميمة باتجاه الحدود العراقية، من قبضة مسلحي تنظيم "داعش".

ونقلت وكالة (سبوتنيك) عن القائد العسكري ،قوله ان " الجيش السوري استعاد 2500 كيلومتر مربع من البادية بريف حمص الشرقي".

وأضاف أن "بادية ريف حمص الممتدة من جنوب حميمة باتجاه الحدود العراقية أصبحت الآن خالية من أي تواجد لمسلحي تنظيم داعش بعد سيطرة الجيش على هذه المساحة التي يبلغ طولها 60 كيلومترا وعرضها 45 كيلومترا".

وكان الجيش النظامي أعلن في أيلول الماضي، إنجازه المرحلة الثانية من عمليات تحرير عمق البادية بإسناد من الطيران الحربي السوري والروسي، والقوات الرديفة.

وتشمل البادية مناطق واسعة تمتد من شرق السويداء وريف دمشق الجنوبي وريف حمص وحماة، وصولا إلى دير الزور شرقي سوريا.

وخسر تنظيم "داعش" في الفترة الأخيرة مساحات واسعة،كانت خاضعة تحت سيطرته في سوريا والعراق، بعد حملات شنها ضده الجيش النظامي المدعوم من روسيا من جهة، والمقاتلين الأكراد المدعومين من التحالف الدولي بقيادة واشنطن من جهة أخرى.

ولم يعد يتواجد "داعش" إلا في جيوب محدودة موزعة بين البادية السورية ومحافظة دير الزور وجنوب البلاد.

سيريانيوز