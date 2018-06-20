رجح المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد أوزومجو، يوم الثلاثاء، بأن يتم نشر التقرير بشأن الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في مدينة دوما السورية الأسبوع المقبل.

ونقلت وكالة (نوفوستي) عن أوزومجو، قوله "نتوقع أن يكون التقرير جاهزا قريبا.. عندما أقول قريبا، فإن ذلك قد يحدث في الأسبوع المقبل أو نحو ذلك"، مضيفا أنه لم يتم بعد تحديد موعد للإفراج عن التقرير.

وفي سياق متصل رد المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أحمد أوزومجو، على انتقادات وزارة الخارجية الروسية بشأن أساليب تجميع العينات (الكيميائية) في سوريا، قائلا "نحن واثقون جدا في العمل الفني الذي تقوم به بعثة تقصي الحقائق، لقد أعدوا عدة تقارير، هذه أدلة علمية.. لذلك، لا أعتقد أن أحدا يستطيع أن يشكك بنتائج مهمة البعثة".

وكان فريقاً لتقصي الحقائق من منظمة "حظر الكيماوي" وصل إلى سوريا، في نيسان الماضي، في اليوم الذي وجهت فيه كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضربات جوية ضد مواقع عسكرية، رداً على هجوم يشتبه انه كيماوي في 7 نيسان بدوما.

وشنت الولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا وفرنسا ضربات صاروخية ضد أهداف تابعة للجيش النظامي بسوريا، في نيسان الماضي، رداً على هجوم يشتبه أنه شن بمواد سامة على مدينة دوما بريف دمشق، فيما قالت موسكو ودمشق أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للهجوم وتمكنت من إسقاط معظم الصواريخ.

وكانت دولا غربية قد اتهمت دمشق، في وقت سابق، باستخدام السلاح الكيميائي في مدينة دوما السورية بغوطة دمشق الشرقية.