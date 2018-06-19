مصر محمد صلاح تودع المونديال وروسيا أول المتأهلين للدور الثاني اخبار الرياضة شارك

ودعت مصر منطقياً "وليس حسابياً" نهائيات كأس العالم 2018 من دورها الأول عقب الخسارة 3-1 من روسيا الثلاثاء في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الأولى.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وستكون نتيجة مباراة أوروغواي والسعودية حاسمة في سبيل إبقاء آمال مصر الضئيلة حسابياً إذا باتت بحاجة لشبه معجزة كي تصعد للدور الثاني.



وسجّل أحمد فتحي أول أهداف المباراة بالخطأ في مرمى فريقه (47) قبل أن يضيف تشيريشيف الهدف الثاني بعده بـ12 دقيقة من تسديدة قريبة، قبل أن يضيف دزويبا الهدف الثالث (62).



وجاء هدف مصر الوحيد من ركلة جزاء نفذها بنجاح محمد صلاح (73)، علما أنّ المباراة شهدت بعض الجدل التحكيمي بالرغم من استخدام تقنية الفيديو.



ووفقاً لقوانين التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم لم تضمن روسيا التأهل أو تخرج مصر حسابياً، نظراً لوجود احتمال فوز السعودية على أوروغواي على الورق وإعادة خلط أوراق المجموعة.



رفع المنتخب الروسي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى ليصبح أول المتأهلين لدور الـ16 بينما بقى المصريون بلا رصيد بعد الخسارة الثانية على التوالي، ليودع كأس العالم "إكلينيكيا"، في انتظار تعثر أوروجواي بخسارتين أمام السعودية وروسيا وتحقيق فوز على الأخضر في الجولة الثالثة ثم اللجوء لفارق الأهداف. سيريانيوز

2018-06-19 18:10:39 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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