أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، يوم الثلاثاء، توغل قوات تركية وأمريكية في محيط مدينة منبج، مطالبة المجتمع الدولي بادانة السلوك الامريكي والتركي.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية لم تسمه القول ان "سوريا تعرب عن ادانتها الشديدة ورفضها المطلق إزاء توغل قوات تركية وأمريكية في محيط مدينة منبج، والذي يأتي في سياق العدوان التركي والامريكي المتواصل على سيادة وسلامة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية وإطالة أمد الأزمة في سورية وتعقيدها".

ولفت المصدر الى إن "زيادة التصميم على تحرير كامل التراب السوري من أي تواجد أجنبي والحفاظ على سيادة ووحدة سوريا ارضا وشعبا".

ودعا المصدر المجتمع الدولي لادانة السلوك الأمريكي والتركي، والذي يشكل "انتهاكا سافرا" لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش التركي يوم الاثنين، أن العسكريين الأتراك والأمريكيين أطلقوا دوريات مستقلة على الخط الفاصل بين منطقة "درع الفرات" الخاضعة لسيطرة أنقرة والفصائل المتحالفة معها والمدينة الحدودية التي أصبحت سبب التوتر الملموس بين الطرفين في السنوات الأخيرة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن الاثنين، أن "وحدات حماية الشعب" بدأت الانسحاب من منبج بريف حلب إلى شرقي الفرات".

وتم التوصل لاتفاق بين المسؤولين العسكريين الأتراك والأمريكيين حول خطة منبج ، وذلك خلال اجتماع عقد يومي 12 و13 حزيران، في شتوتغارت في مقر قيادة القوات الأمريكية في أوروبا.

ويتضمن اتفاق منبج تشكيل دوريات أميركية ــ تركية، وخروج "وحدات حماية الشعب" الكردية إلى شرق الفرات، وتشكيل مجلس مدني.

سيريانيوز