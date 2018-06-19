قالت الشرطة السويدية، يوم الثلاثاء، أن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم متأثرين بجروح أصيبوا بها جراء حادث إطلاق نار في مدينة مالمو جنوب السويد، أكبر مركز لإيواء اللاجئين في البلاد.

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وأضافت الشرطة في تصريحات نقلتها وكالة (أسوشيتد برس) أن أعمار الضحايا 19 و27 و29 عاما ولم تنجح السلطات لحد الآن في تحديد هويتهم.

وأشارت شرطة المدينة إلى أنه لا يزال حتى الآن ثلاثة مصابين أيضا في المستشفى، أحدهم في حالة حرجة.

ولم يلق القبض على مشتبه بهم بإطلاق النار على الناس عند خروجهم من مقهى للإنترنت في ثالث أكبر مدن البلاد.

ورجحت الشرطة أن يكون سبب الحادث هو الصراع من أجل النفوذ بين الجماعات الإجرامية.

ووصف وزير العدل السويدي مورغان يوهانسون الحادث بأنه "جريمة بشعة تذكر مرة أخرى بأن واجب الحكومة يكمن في محاربة الجريمة المنظمة بالبلاد".

ويقيم في مدينة مالمو نحو 80 ألف مسلم، بينما يبلغ عدد أفراد الجالية اليهودية في عموم السويد نحو 20 ألفا، يقطن ألفان منهم في هذه المدينة.

وشهدت مالمو في السنوات الأخيرة سلسلة حوادث تحمل طابعا طائفيا.

ويشار إلى أنه سبق ووقع هجوم بإطلاق نار في أحد الأسواق وسط مدينة "تريلبورغ" جنوب السويد ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص، في تشرين الأول عام 2017.