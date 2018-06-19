اتهم مصدر أمريكي، يوم الثلاثاء، إسرائيل بشن غارة جوية على موقع عسكري للجيش النظامي في ريف دير الزور امس الاثنين.

ونفى المصدر ، في تصريحات لشبكة الاخبار الامريكية (سي ان ان)، قيام الولايات المتحدة أو التحالف الدولي الذي تقوده ضد تنظيم "داعش"، بتوجيه الضربة الجوية التي استهدفت موقعا في الأراضي السورية بالقرب من الحدود العراقية".

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي، التعليق على مجريات الضربة التي استهدف موقعاَ عسكرياَ للنظامي في دير الزور.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد، في اجتماع مجلس الوزراء، الأحد الماضي، أن بلاده ستتخذ الإجراءات اللازمة ضد الجهود الرامية لتأسيس وجود عسكري إيراني لإيران في سوريا أو حدودها.

وتختلف هذه الضربة الجوية عن الضربات السابقة التي شنتها إسرائيل من حيث المكان أو الموقع، حيث تستهدف إسرائيل عادة المنطقة الغربية من سوريا أي حول دمشق وحمص، ولكن الضربة الجديدة كانت في شرقي سوريا واستهدفت القوات المؤيدة للنظام بدلاً من القوات الإيرانية.

وكان مصدر عسكري اعلن، يوم الاثنين، ان التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية استهدف موقعاً عسكرياً في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي، ما أدى إلى سقوط ضحايا في صفوف الجيش النظامي، في حين نفى البنتاغون توجيه أي ضربة.

وتوجد قوات أمريكية في جنوب غرب البوكمال، والتي تدعم قوات "سوريا الديمقراطية" الذين يخوضون معارك مع "داعش".

وسبق ان استهدف التحالف الدولي القوات النظامية شرق نهر الفرات بدير الزور وفي منطقة قاعدة التنف الواقعة قرب حدود سوريا مع الأردن والعراق، كما اسقط طائرة سورية من نوع سو-22 في الرقة.

وتقود واشنطن منذ 2014 تحالفا عسكريا دولية يوجه ضربات جوية ضد مواقع لتنظيم "داعش" في سوريا والعراق.

ويعارض النظام ، على لسان عدد من مسؤوليه، مرارا، تواجد التحالف الدولي في أراضيه ، واصفاَ اياه بأنه "غير شرعي"، ومطالبا برحيل القوات الأمريكية فورياَ.