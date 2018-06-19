قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم يوم الثلاثاء, بأن بلاده تنوي إنشاء مناطق آمنة جديدة في أماكن تموضع التشكيلات الكردية من وحدات حماية الشعب وحزب الاتحاد الديمقراطي شمال سوريا.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

ونقلت وكالة الأناضول عن يلدرم، ان "الإرهابيين من وحدات حماية الشعب والاتحاد الديمقراطي، بدعم عسكري أمريكي، بتعزيز مواقعهم في مناطق عين العرب والقامشلي والحسكة شمال سوريا، والهدف المقبل لتركيا هو تحويل هذه المناطق السورية إلى مناطق آمنة".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن الاثنين، أن "وحدات حماية الشعب" بدأت الانسحاب من منبج بريف حلب إلى شرقي الفرات".

وكانت الأركان التركية أفادت في 14 الجاري بأن العسكريين الأمريكيين والأتراك نسقوا في المحادثات التي جرت في شتوتغارت في الـ12 والـ13 الجاري "خارطة طريق" حول خروج التشكيلات الكردية من مدينة منبج, وذلك بعد أن أجرى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم 4 الجاري محادثات مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو في واشنطن.

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين، في وقت سابق الثلاثاء، توغل قوات تركية وأمريكية في محيط مدينة منبج، مطالبة المجتمع الدولي بإدانة السلوك الأمريكي والتركي, لافتة إلى إن زيادة التصميم على تحرير كامل التراب السوري من أي تواجد أجنبي والحفاظ على سيادة ووحدة سوريا أرضا وشعبا.