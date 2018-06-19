وصفت قاعدة حميميم العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الروسية، الهجمات على موقع عسكري تابع للجيش النظامي في دير الزور بأنه "عمل عدائي"، ويمثل "دعم مباشر" لتنظيم "داعش".

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وذكرت القاعدة عبر صفحتها (فيسبوك)، ان "الضربات الجوية التي استهدفت قوات موالية للقوات الحكومية السورية تعتبر بمثابة الدعم المباشر لتنظيم" داعش " الذي يشن هجمات في تلك المنطقة وتقوم تلك القوات بالتصدي له".

كما اشار ممثل القاعدة الكسندر ايفانوف الى ان "الغارة الجوية على مواقع القوات الرديفة للقوات الحكومية السورية في مقاطعة دير الزور تتحمل مسؤوليتها قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن".

واعتبر ايفانوف ان الهجوم "عمل عدائي يهدف إلى إفساح المجال لمقاتلي تنظيم "داعش " بالتمدد في المنطقة من جديد".

وكان مصدر عسكري اعلن، يوم الاثنين، ان التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية استهدف موقعاً عسكرياً في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي، ما أدى إلى سقوط ضحايا في صفوف الجيش النظامي، في حين نفى البنتاغون توجيه أي ضربة.

وتأتي هذه الغارة بعد 3 أيام من استعادة الجيش النظامي السيطرة على مناطق في شرق البلاد.

وتوجد قوات أمريكية في جنوب غرب البوكمال، والتي تدعم قوات "سوريا الديمقراطية" الذين يخوضون معارك مع "داعش".

وسبق ان اعلن النظامي الشهر الماضي عن تعرض احد مواقعه بين البوكمال وحميمية في ريف دير الزور لقصف من طيران التحالف الدولي، في حين نفت واشنطن أي علم لها بهذا الضربات.

وسبق ان استهدف التحالف الدولي القوات النظامية شرق نهر الفرات بدير الزور وفي منطقة قاعدة التنف الواقعة قرب حدود سوريا مع الأردن والعراق، كما اسقط طائرة سورية من نوع سو-22 في الرقة.

وتقود واشنطن منذ 2014 تحالفا عسكريا دولية يوجه ضربات جوية ضد مواقع لتنظيم "داعش" في سوريا والعراق.

ويعارض النظام ، على لسان عدد من مسؤوليه، مرارا، تواجد التحالف الدولي في أراضيه ، واصفاَ اياه بأنه "غير شرعي"، ومطالبا برحيل القوات الأمريكية فورياَ.