بانخفاض طفيف.. غرام الذهب يسجل 16100 ليرة الاخبار الاقتصادية شارك

شهد سعر الذهب، يوم الثلاثاء، انخفاضاً بسيطاً، بلغ معه غرام الـ21 قيراط سعر 16100 ليرة.

وحددت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق، سعر غرام الـ21 قيراط بـ16100 ليرة للمبيع، و16000 ليرة للشراء. بينما حددت الجمعية سعر غرام الـ18 قيراط بـ13800 ليرة للمبيع، و13700 ليرة للشراء. وكان الذهب شهد استقرارا خلال الفترة الماضية عند مستويات 16200 ليرة لغرام عيار الـ21 قيراط. سيريانيوز

2018-06-19 08:05:42 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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