لقيت طفلة حتفها وأصيب شخص بجروح، يوم الثلاثاء، نتيجة سقوط قذائف صاروخية على مدينة درعا.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن مصدر بالهلال الأحمر السوري، قوله ان "الطفلة ذات السبعة أعوام فارقت الحياة فور نقلها الى المشفى الوطني، نتيجة اصابتها بشظايا قذيفة صاروخية سقطت في حي المطار"، مشيرا الى اصابة مواطن بجروح أيضا.

وبينت الوكالة ان "مجموعات مسلحة تنتشر في حيي درعا البلد ومخيم النازحين أطلقوا بعد منتصف ليلة الاثنين الثلاثاء، قذائف صاروخية على أحياء السحاري والمطار وشمال الخط والكاشف ".

وسقطت يوم الاثنين قذيفتين صاروخيتين في منطقة الضاحية بمدينة درعا، تسبب بأضرار مادية دون اصابات.

ويحظى الجنوب السوري في الوقت الحالي باهتمام دولي مكثف، عقب الأنباء عن التحضير للعملية العسكرية ووصول تعزيزات من النظامي الى درعا.

ويخضع جزء كبير من ريف درعا، لسيطرة تنظيمي "داعش" و "النصرة" المدرجين على قائمة الإرهاب الدولية و "الجيش الحر" وفصائل إسلامية مختلفة.