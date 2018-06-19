اعلنت "منصة موسكو" المعارضة، يوم الاثنين، ان 3 مجموعات من المعارضة السورية سلمت الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا ، لائحة مرشحيهم للمشاركة في تشكيل اللجنة الدستورية.

صفحة جديدة 1

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وقال رئيس وفد المنصة مهند دليقان، في تصريح لوكالة (سبونتيك)، ان "منصته وتيار "الغد السوري" بزعامة أحمد الجربا و"التيار الوطني الديمقراطي السوري" الذي يترأسه هيثم مناع أعدت لائحة مشتركة تضم أسماء مرشحيهم للجنة الدستورية وسلمتها إلى دي ميستورا".

واشار المسؤول المعارض الى أن "المنصات الثلاث لم تتلقَ بعد أي رد من المبعوث الأممي".

واكد دليقان ان "المجموعات الثلاث التي كانت في سوتشي أكدت قائمة المرشحين المشتركة للجنة الدستورية وسلمتها لدي ميستورا".

ولفت دليقان إلى أن إعداد القائمة جاء من "دون التنسيق مع "الهيئة التفاوضية "، مضيفا ان " هيئة التفاوض " ستعقد اجتماعا في الرياض يوم 23 حزيران، وستناقش اللجنة الدستورية هناك، ويمكنهم إعداد قائمتهم".

وكانت "هيئة التفاوض" المعارضة اشارت، يوم الأحد، الى انها لم تنته من اللائحة لتشكيل اللجنة الدستورية.

وجاء نفي الهيئة بعدما أفادت قناة (روسيا اليوم) السبت الماضي نقلا مصدر في المعارضة، ان المعارضة تعتزم تقديم لائحة من 50 اسما لتشكيلة اللجنة الدستورية، تمثل كل مكونات المعارضة، وتضم شخصيات من خارج "الهيئة العليا" للمفاوضات ذات خبرة قانونية دستورية.

وكان وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم اعلن، في وقت سابق من الشهر الجاري، انه جرى إرسال 50 اسم وأي عدد يتم الاتفاق عليه يجب أن يكون للدولة السورية الأكثرية، مؤكدا ان هذا العدد ليس نهائيا.

وتسلمت الامم المتحدة قائمة مرشحين للجنة الدستورية من قبل الحكومة السورية، مضيفة انها تجري بحثها بالعناية.

وتم تكليف دي ميستورا لاختيار أعضاء اللجنة، التي من المتوقع أن تعيد كتابة الدستور السوري، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات جديدة كجزء من الإصلاح السياسي لفترة ما بعد الحرب.

وكان المشاركون في "مؤتمر الحوار الوطني السوري"، الذي انعقد في سوتشي الروسية يوم 30 كانون الثاني الماضي، اتفقوا على تشكيل لجنة دستورية من شأنها أن تعمل مع دي ميستورا على إعداد مقترحات خاصة لصياغة دستور جديد لسوريا.