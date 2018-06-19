نفى رئيس وفد "هيئة التفاوض" المعارضة نصر الحريري الأنباء حول تسليم المعارضة لائحة مرشحيها لتشكيل اللجنة الدستورية، كاشفاً عن اجتماع قريب ستعقده الهيئة في السعودية بالتزامن مع جولة اتصالات دولية بشأن بحث ملف ا

للجنة.

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وقال الحريري، عبر صفحته على (تويتر)، ان "ما يتم تناقله من أن المعارضة سلمت قائمة مرشحين للجنة الدستورية غير صحيح ".

وكانت "هيئة التفاوض" المعارضة اشارت، يوم الأحد، الى انها لم تنته من اللائحة لتشكيل اللجنة الدستورية.

وجاء نفي الهيئة بعدما أفادت قناة (روسيا اليوم) السبت الماضي نقلا مصدر في المعارضة، ان المعارضة تعتزم تقديم لائحة من 50 اسما لتشكيلة اللجنة الدستورية، تمثل كل مكونات المعارضة، وتضم شخصيات من خارج "الهيئة العليا" للمفاوضات ذات خبرة قانونية دستورية.

وسبق ان اعلن رئيس "هيئة التفاوض " ان اللجنة لن تتشكل بأقل من 3 أشهر، لأنه لا يزال حجم الاختلافات كبير، لافتا إلى أن النظام "يريد الأغلبية، وأن يكون له الإجماع، وأن تكون اللجنة في دمشق".

واضاف الحريري ان " هيئة التفاوض" لديها اجتماع في الخامس والعشرين من هذا الشهر في الرياض وتقوم بجولة اتصالات داخلية سورية ودولية لاتخاذ القرار المناسب فيما يتعلق باللجنة الدستورية وبقية التطورات".

وعقدت قوى معارضة الاثنين لقاءات خارج المقر الأممي من أجل العمل على وضع رؤية مشتركة حول اللجنة الدستورية ولائحة المعارضة للاسماء التي ستكون جزءاً من اللجنة الدستورية.

واعلنت "منصة موسكو" المعارضة، ان 3 مجموعات من المعارضة السورية سلمت الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا ، لائحة مرشحيهم للمشاركة في تشكيل اللجنة الدستورية.

كما عقد الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا، يوم الاثنين، اجتماعات تشاورية في جنيف مع ممثلي الدول الضامنة للهدنة (ايران – روسيا – تركيا)، لبحث ملف تشكيل اللجنة الدستورية.

وتسلمت الامم المتحدة قائمة مرشحين للجنة الدستورية من قبل الحكومة السورية، مضيفة انها تجري بحثها بالعناية.

وتم تكليف دي ميستورا لاختيار أعضاء اللجنة، التي من المتوقع أن تعيد كتابة الدستور السوري، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات جديدة كجزء من الإصلاح السياسي لفترة ما بعد الحرب.

وكان المشاركون في "مؤتمر الحوار الوطني السوري"، الذي انعقد في سوتشي الروسية يوم 30 كانون الثاني الماضي، اتفقوا على تشكيل لجنة دستورية من شأنها أن تعمل مع دي ميستورا على إعداد مقترحات خاصة لصياغة دستور جديد لسوريا.