كشفت بلجيكا عن نواياها باكرا وأظهرت الإثنين في سوتشي أنها قادرة على المنافسة بقوة على اللقب، وذلك بعدما استهلت مشوارها في نهائيات مونديال روسيا 2018 باكتساحها الوافدة الجديدة بنما 3-صفر، موجهة "رسالة للمنتخبات الأخرى".

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ورغم الفوارق الفنية الهائلة بين منتخب يضم في صفوفه مجموعة كبيرة من النجوم، على غرار كيفن دي بروين وإدين هازار وروميلو لوكاكو الذي لعب دورا أساسيا بهذا الفوز بتسجيله ثنائية، كان المنتخب البنمي ندا صعبا للغاية ونجح في الصمود طيلة الشوط الأول قبل أن ينحني مع بداية الثاني بهدف رائع لدرايس مرتنز.



وخلافا للمنتخبات الأخرى المرشحة للفوز باللقب، على رأسها ألمانيا بطلة 2014 التي خسرت أمام المكسيك (صفر-1)، والبرازيل التي سقطت في فخ التعادل مع سويسرا (1-1) أو الأرجنتين التي تعادلت مع ايسلندا (1-1)، ارتقت بلجيكا الى مستوى التوقعات في مباراتها الأولى وخرجت بالنقاط الثلاث.



وبفوزها في المباراة لأولى، يتوقع ألا تواجه بلجيكا صعوبة في حجز إحدى بطاقتي المجموعة الى الدور ثمن النهائي.



وبعد التواجه مع تونس في الجولة الثانية المقررة في 23 الحالي، ستختبر بلجيكا جديتها بالمنافسة على اللقب أو أقله محاولة تكرار أفضل نتيجة لها في النهائيات حين حلت رابعة عام 1986، عندما تلتقي الإنكليز في 28 الحالي.



وأكد رجال مارتينيز في مباراة الاثنين النتائج التي حققوها في العامين الأخيرين، إذ لم يعرفوا طعم الهزيمة لعشرين مباراة متتالية وتحديدا منذ الخسارة الودية أمام إسبانيا (صفر-2) في ايلول 2016.