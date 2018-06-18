خطف المنتخب الإنجليزي 3 نقاط ثمينة في افتتاح مشواره بنهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم، بتغلّبه على نظيره التونسي 2-1 الإثنين على ملعب فولجوجراد أرينا، ضمن منافسات المجموعة السابعة.

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وسجل لإنكلترا هاري كاين ثنائية 11 و90+1، في حين سجل هدف تونس فرجاني ساسي 35 من ركلة جزاء.



ووتصدر بلجيكا المجموعة بعد الفوز على بنما 3-0، تليها إنكلترا بفارق الأهداف، ثم تونس وبنما الأخيرة.



وسيطر المنتخب الإنكليزي على أغلب مجريات المباراة، وكان خطيراً للغاية في الشوط الأول نتيجة الأخطاء الدفاعية العديدة من الجانب التونسي خصوصاً من ناحية البطئ والتمركز.



أما في الشوط الثاني، فقد تحسن الأداء الدفاعي لنسور قرطاج، لكنهم تلقوا هدفاً مباغتة من أحد أسلحة الإنكليز المهمة وهي الكرات الثابتة. إذ جاءت رأسية كاين من ركنية إنكليزية.