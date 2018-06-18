قامت عناصر الدفاع المدني، يوم الأحد، بإخماد حريق اندلع في مخيم للاجئين السوريين في لبنان.

وأفادت (الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية) أن حريقا اندلع في مخيم للنازحين السوريين يقع في أول بلدة البيسارية، والتهم عدد من الخيام.

وأضافت الوكالة أن عناصر الدفاع المدني من مركر الصرفند، عملت على إخماده.



وكان عناصر الدفاع المدني قد أخمدوا حريقا شب في أعشاب يابسة وطاول أشجار زيتون في بلدة الصرفند.

وتكررت حوادث نشوب حرائق في مخيمات للاجئين السوريين في لبنان، أسفرت عن سقوط ضحايا.

ويقيم الآلاف من السوريين في مخيمات مؤقتة ومراكز إيواء ظروف معيشية وصحية سيئة، في حين اشتكى لبنان مرارا من الأعباء التي يتحملها نتيجة تزايد أعداد اللاجئين السوريين، إضافة إلى عدم وفاء الدول المانحة بالتزاماتها المادية.

سيريانيوز