أعلنت الشرطة الهولندية، يوم الاثنين، أن حافلة ركاب دهست حشد متفرجين في مهرجان موسيقي جنوب البلاد،مما أسفر عن مقتل شخص واحد وجرح 3 آخرين.

واشارت الشرطة، في بيان لها، عبر (تويتر) الى أن "الحافلة أسرعت مبتعدة من مسرح الجريمة وتجري ملاحقتها"

ووصفت تقارير إعلامية أخرى الحافلة بأنها بيضاء وصغيرة.

وحدثت الواقعة فجر الاثنين، في حفل "بينك بوب" وهو مهرجان موسيقي مشهور يقام في إقليم ليمبرغ جنوب هولندا.

وأرسلت السلطات مروحية إسعاف إلى المنطقة، كما أغلقت الطرق المؤدية إلى موقع الحادثة مؤقتا أمام حركة المرور، ريثما يتم الانتهاء من أعمال التحقيق.

سيريانيوز