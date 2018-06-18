بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف و نظيره الأمريكي مايك بومبيو، يوم الاثنين، في اتصال هاتفي عدة قضايا على رأسها الملف السوري.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، نشرته وكالات أنباء، أن المكالمة ركزت على "القضايا المتعلقة بالتسوية السورية بناء على القرار 2254 لمجلس الأمن الدولي، وكذلك جمع الجهود لمعالجة مشكلات شبه الجزيرة الكورية".

وكان قرار مجلس الأمن رقم 2245 اعتمد بيان جنيف ودعا ممثلي النظام والمعارضة السورييْن للمشاركة "على وجه السرعة" في مفاوضات رسمية بشأن مسار الانتقال السياسي وإجراء انتخابات برعاية أممية .

ويأتي اتصال لافروف و بومبيو عقب إعلان الموفد الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا عن حراك دولي بشأن العملية السياسية في سوريا، مشيرا إلى عقد اجتماع بعد أيام مع مسؤولين أمريكيين وبريطانيين وفرنسيين وألمان وأردنيين بشأن سوريا.

ويجري العمل على تشكيل اللجنة الدستورية من أجل الحل السياسي في سوريا، حيث من المقرر عقد اجتماع روسي إيراني تركي في جنيف 18 و 19 الجاري للتشاور حول تشكيل هذه اللجنة.

سيريانيوز