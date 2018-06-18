قتل وأصيب عدد من مسلحي هيئة "تحرير الشام" بانفجار وقع قرب بلدة دركوش في ريف إدلب.

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وذكرت معلومات متطابقة من مصادر عدة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ان عبوة ناسفة استهدفت سيارة تابعة لهيئة "تحرير الشام" قرب مدينة دركوش، مااسفر عن مقتل 3 من عناصر التنظيم واصابة اخرين.

ويأتي التفجير بعد ساعات على سقوط ضحايا أطفال، جراء وقوع انفجار عبوة ناسفة جنوب بلدة سرمدا بريف ادلب الشمالي.

وتشهد محافظة ادلب بشكل شبه يومي عمليات تفجير بسيارات و دراجات مفخخة ، ما أدى لقتل وجرح العشرات بينهم مقاتلين من المعارضة المسلحة.

وتخضع ادلب، القريبة من الحدود التركية ،تحت سيطرة فصائل معارضة، بما في ذلك المسلحين ذوي الصلة بتنظيم القاعدة الذين يسيطرون على مساحات كبيرة من الأراضي، فيما حققت القوات الحكومية السورية تقدما في جنوب المحافظة.