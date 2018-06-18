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مقتل ضابط وإصابة عسكريين بانفجار لغم في كفرنان بريف حمص
الاخبار المحلية

لقي ضابط مصرعه وأصيب عسكريين، يوم الاحد، جراء انفجار لغم في منطقة كفرنان بريف حمص الشمالي.


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وذكرت معلومات متطابقة من مصادر عدة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ان ضابط هندسة برتبة ملازم لقي مصرعه فيما أصيب 5 عناصر عند قيامهم بتفكيك الالغام كان قد زرعها المسلحون على جبهة كفرنان الشمالي.

وتعمد التنظيمات المسلحة الى زرع الألغام الارضية والعبوات الناسفة قبيل انسحابها من المناطق والقرى التي يدخلها الجيش النظامي, ما يتسبب بوقوع ضحايا جراء انفجارها.

سيريانيوز
2018-06-18 06:33:40
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