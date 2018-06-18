قال مصدر عسكري، يوم الاثنين، ان التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية استهدف موقعاً عسكرياً في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي، ما أدى إلى سقوط ضحايا في صفوف الجيش النظامي، في حين نفى البنتاغون توجيه أي ضربة.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

ونقلت وكالة الانباء (سانا) عن مصدر عسكري، لم تسمه قوله، أن “التحالف الأمريكي اعتدى على أحد مواقعنا العسكرية في بلدة “الهري” جنوب شرق البوكمال، ما أدى إلى ارتقاء عدد من القتلى وإصابة آخرين بجروح”.

من جهته، قال قيادي في التحالف العسكري الذي يدعم النظام السوري ، في تصريح لوكالة (رويترز)، إن ”طائرات مسيرة مجهولة يرجح أنها أمريكية قصفت نقاط للفصائل العراقية بين البوكمال والتنف بالإضافة لمواقع عسكرية سورية".

بالمقابل، نفت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) شن سلاح الجو الامريكي أي ضربة ضد الجيش النظامي في منطقة البوكمال بمحافظة دير الزور .

ونقلت وكالة (نوفوستي) عن المتحدث باسم البنتاغون، أدريان رانكين غالاوي، قوله "هذه ليست ضربة أمريكية أو من التحالف".

بدوره، أبلغ متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية الميجر جوش جاك ( رويترز) أنه ”لم ينفذ أي فرد في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضربات قرب ألبوكمال“.

وتأتي هذه الغارة بعد 3 أيام من استعادة الجيش النظامي السيطرة على مناطق في شرق البلاد.

وتوجد قوات أمريكية في جنوب غرب البوكمال، والتي تدعم قوات "سوريا الديمقراطية" الذين يخوضون معارك مع "داعش".

وسبق ان اعلن النظامي الشهر الماضي عن تعرض احد مواقعه بين البوكمال وحميمية في ريف دير الزور لقصف من طيران التحالف الدولي، في حين نفت واشنطن أي علم لها بهذا الضربات.

وسبق ان استهدف التحالف الدولي القوات النظامية شرق نهر الفرات بدير الزور وفي منطقة قاعدة التنف الواقعة قرب حدود سوريا مع الأردن والعراق، كما اسقط طائرة سورية من نوع سو-22 في الرقة.

وتقود واشنطن منذ 2014 تحالفا عسكريا دولية يوجه ضربات جوية ضد مواقع لتنظيم "داعش" في سوريا والعراق.

ويعارض النظام ، على لسان عدد من مسؤوليه، مرارا، تواجد التحالف الدولي في أراضيه ، واصفاَ اياه بأنه "غير شرعي"، ومطالبا برحيل القوات الأمريكية فورياَ.