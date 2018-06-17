أفادت وكالة سانا الرسمية يوم الاحد ان تنظيم "جبهة النصرة" استهدف بالقذائف أحياء مدينة البعث في محافظة القنيطرة وان الجيش ردت على مصادر إطلاق هذه القذائف.

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وأفادت سانا على موقعها الالكتروني بأن "ارهابيين من جبهة النصرة ينتشرون في قرية الحميدية اعتدوا بعدد من القذائف الصاروخية والهاون على أحياء مدينة البعث ما أسفر عن أضرار مادية بمنازل الأهالي وممتلكاتهم دون وقوع إصابات بين المدنيين".

وسقطت عدة قذائف صاروخية وهاون في 4 الجاري على بلدة خان أرنبة ما تسبب بوقوع اضرار مادية بممتلكات المواطنين ومزروعاتهم.

واشارت سانا إلى أن "مدفعية الجيش ردت على مصادر إطلاق القذائف في قرية الحميدية ودمرت منصات لإطلاق القذائف وأوقعت خسائر بين صفوف المجموعات الإرهابية".

وتعرضت مدينة البعث بالقنيطرة، عدة مرات، لسقوط قذائف، اسفرت عن سقوط جرحى ونشوب حريق في احد المشافي.