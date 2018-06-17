احرز السويسري روجيه فيدرر المصنف اول اللقب 98 في مسيرته واستعاد المركز الاول في التصنيف العالمي بعد تتويجه في دورة شتوتغارت الالمانية الدولية لكرة المضرب، بفوزه الاحد في النهائي على الكندي ميلوش روانيتش السابع 6-4 و7-6 (7-3).

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وبعد غياب لنحو ثلاثة اشهر عن موسم الملاعب الترابية، انتزع البطل السويسري الذي سيحتفل بعيد ميلاده السابع والثلاثين في 8 آب، السبت المركز الاول عالميا من غريمه الاسباني رافايل نادال ببلوغه المباراة النهائية للدورة الالمانية.



وتعد دورة شتوتغارت التجربة الاستعدادية الاولى على الملاعب العشبية لفيدرر الساعي الى احراز اللقب الحادي والعشرين (رقم قياسي) في بطولات الغراند سلام الاربع الكبرى، والتاسع في ويمبلدون الانكليزية (رقم قياسي ايضا) التي تقام من 2 الى 15 تموز.



وواجه البطل السويسري بعض الصعوبات في المجموعة الثانية، وانهاها بشوط فاصل، لكنه احرز اللقب في النهاية، مبررا غيابه عن الملاعب الترابية غير المحببة لدية والمكلفة بدنيا بالنسبه له.



وتستمر لعبة القط والفأر بين فيدرر ونادال في الدورات المقبلة على الملاعب العشبية بدءا من هالة الالمانية وانتهاء بويمبلدون التي تميل الكفة فيها لصالح السويسري.



ويستعد فيدرر لاضافة الاسبوع 310 لتربعه على صدارة التصنيف العالمي، --وهو رقم قياسي لا يمكن معادلته-- فضلا عن 14 عاما على اعتلائه الصدارة لاول مرة وتحديدا في 2 شباط 2004.