أجبر المنتخب السويسري لكرة القدم نظيره البرازيلي المرشح بقوة للفوز باللقب بقيادة نجمه نيمار، على التعادل 1-1 الاحد في روستوف في ختام الجولة الاولى من منافسات المجموعة الخامسة لمونديال روسيا.

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وسجل فيليبي كوتينيو (20) هدف البرازيل، وستيفن تسوبر (50) هدف سويسرا.



وفي المجموعة ذاتها، كانت صربيا تغلبت على كوستاريكا 1-صفر فتصدرت المجموعة برصيد 3 نقاط.



واستمر مسلسل تعثر المنتخبات الكبيرة والمرشحة للقب في المونديال الحالي، فبعد سقوط اسبانيا بطلة 2010 في فخ التعادل امام جارتها البرتغال 3-3 الجمعة ضمن المجموعة الثانية، والارجنتين حاملة اللقب مرتين عامي 1978 و1986 امام ايسلندا 1-1 السبت ضمن الرابعة، جاء الدور الأحد على المانيا حاملة اللقب التي خسرت امام المكسيك صفر-1 ضمن المجموعة السادسة، وصولا الى تعادل البرازيل امام سويسرا.



ووحدها فرنسا بطلة 1998 ووصيفة بطلة اوروبا قبل عامين، نجحت في تحقيق الفوز وكان بصعوبة 2-1 على استراليا، احد اضعف المنتخبات التي واجهها الكبار حتى الان في الدور الاول.



وخلافا لعروضها في المباريات الودية الاعدادية حيث تألقت بشكل لافت، قدمت البرازيل عرضا مخيبا ولم تبادر الى حسم نتيجة المباراة بعد افتتاحها التسجيل بداية الشوط الاول، ولا حتى عندما استقبلت شباكها هدف التعادل مطلع الشوط الثاني.



كما ان نجمها نيمار العائد الى المنافسة مؤخرا بعد غياب 3 أشهر بسبب كسر في مشط قدمه اليمنى، بدا بعيدا عن مستواه وباءت جميع محاولاته بالفشل ان كان في صناعة اللعب او التسديد نحو المرمى، الا ما ندر.