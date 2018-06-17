سقط ضحايا أطفال، يوم الأحد، جراء وقوع انفجار جنوب بلدة سرمدا بريف ادلب الشمالي.

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وذكرت مصادر معارضة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ان عبوة ناسفة انفجرت بمحيط بلدة سرمدا بالقرب من مدينة ملاهي العاب ، ادت الى اصابة طفلين .

من جانبها، اعلن "الدفاع المدني السوري"، عبر صفحته على (تويتر)، عن مقتل طفل وإصابة طفلة أخرى نتيجة إنفجار مجهول المصدر بالقرب من أحد مخيمات النزوح جنوب بلدة سرمدا .

واشار الدفاع المدني الى ان عناصره سارعت إلى المكان وعملت على إسعاف المصابة و تفقد المكان.

وياتي التفجير بعد يومين على سقوط ضحايا جراء انفجار استهدف مدينة الدانا بريف ادلب الشمالي.

وتشهد محافظة ادلب بشكل شبه يومي عمليات تفجير بسيارات و دراجات مفخخة ، ما أدى لقتل وجرح العشرات بينهم مقاتلين من المعارضة المسلحة.

وتخضع ادلب، القريبة من الحدود التركية ،تحت سيطرة فصائل معارضة، بما في ذلك المسلحين ذوي الصلة بتنظيم القاعدة الذين يسيطرون على مساحات كبيرة من الأراضي، فيما حققت القوات الحكومية السورية تقدما في جنوب المحافظة.