كشف صحيفة (تلغراف) البريطانية ان المقاتلين الأكراد عقدوا صفقة تبادل أسرى مع تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) في سوريا.

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واشارت الصحيفة الى ان "ي ب ك / بي كا كا" أعاد مقاتلين أجانب وأسر عناصر داعش، إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الأخير في سوريا".

وكان المقاتلون الاكراد عقدوا اتفاقات مع "داعش" من اجل تسليم اعضاء التنظيم بعدما أسروهم خلال عمليات العسكرية على مدينتي الرقة ودير الزور ، ومن بين الإرهابيين الذين سلموهم إلى "داعش"، مواطنين فرنسيين وألمانا، وفقا للصحيفة.

ولفتت الصحيفة إلى أن "هناك ثلاثة مواطنين بريطانيين ما زالوا في قبضة "ي ب ك / بي كا كا"، وقد يعود هؤلاء إلى بلادهم بعد أن تتم مقايضتهم بصفقة مع داعش في المستقبل".

وتوصل "ي ب ك / بي كا كا" لـ3 صفقات مع " داعش" حتى الآن، بحسب الصحيفة، سلم الأخير خلالها إرهابيين وأسر أعضاء "داعش".

وجرت الصفقة الأولى في شباط الماضي، حيث سلم "ي ب ك / بي كا كا" نحو 200 إرهابي إلى داعش، بينهم شيشانيون وعرب وعدد من الفرنسيين والألمان.

وفي نيسان الماضي، عقد التنظيم اتفاقا ثانيا مع "داعش"، سلمه بموجبه 40 شخصا، بينهم 15 إرهابيا مع نسائهم وأطفالهم، بينهم مغربيون، وفرنسيون، وبلجيكيون، وهولنديون، حيث سلم داعش بدوره أعضاء من "ي ب ك / بي كا كا" احتجزهم خلال اشتباكات في دير الزور.

وفي 6 حزيران الجاري، عقد التنظيمان صفقة تبادل أسرى سلم بموجبها "ي ب ك / بي كا كا" أُسر عناصر "داعش".

وخسر تنظيم "داعش" مساحات واسعة كانت خاضعة تحت سيطرته في سوريا، ولم يعد يتواجد الا في جيوب محدودة موزعة بين البادية السورية ومحافظة دير الزور وجنوب البلاد.