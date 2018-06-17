سيريانيوز :: أردوغان ينفي وجود مساومة مع واشنطن بشأن منبج على حساب شرق نهر الفرات

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وجاء ذلك خلال مشاركة اردوغان في برنامج على قناة محلية، نشرت يوم السبت.

ويأتي اتفاق منبج في وقت تشدد تركيا على عدم ترك شرق الفرات لتنظيم "ب ي د/بي كا كا")

ووافقت تركيا والولايات المتحدة الأمريكية ، في 4 حزيران الحالي، على خارطة طريق بشأن مدينة منبج بريف حلب، وذلك عقب لقاء جمع بين وزيري خارجية البلدين.

ويتضمن اتفاق منبج تشكيل دوريات أميركية ــ تركية، وخروج "وحدات حماية الشعب" الكردية إلى شرق الفرات، وتشكيل مجلس مدني.

وبحسب التصريحات التركية، فان الجدول الزمني حيال خارطة طريق منبج سينفذ خلال 90 يوم، مشيرة الى انه سيتم نزع سلاح مقاتلي (وحدات حماية الشعب الكردية) لدى مغادراتهم المدينة منبج، في إطار خارطة طريق متفق عليها مع الولايات المتحدة.

وبدأت وحدات "حماية الشعب الكردية" السورية مؤخرا بسحب مستشاريها العسكريين من منبج، وذلك بعد إعلان تركيا والولايات المتحدة الاتفاق على خطة للمنطقة تتضمن انسحاب الوحدات.

وتعتبر منبج من أبرز الخلافات التي كانت بين واشنطن وأنقرة، حيث تطالب الأخيرة أميركا بوقف الدعم للمقاتلين الأكراد، وفرض الأمن والاستقرار في مدينة منبج بإخراج القوات الكردية.

سيريانيوز

2018-06-17 06:05:48