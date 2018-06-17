تمكنت قوات "سوريا الديمقراطية" (قسد)، يوم الاحد، من استعادة السيطرة على بلدة الدشيشة بريف الحسكة، من قبضة تنظيم "داعش"، بعد 14 يوماً من استئناف حملة "عاصفة الجزيرة".

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وذكرت قوات "سوريا الديمقراطية"، عبر موقعها الالكتروني، ان قواتها دخلت بلدة الناصرة ( 2كم شرقي الدّشيشة) وباتوا على مسافة 3 كم من الحدود السورية العراقية.

من جهتها، تحدثت وسائل اعلام كردية ان قوات "قسد" سيطرت على بلدة الدشيشة بالكامل بعد معارك مع "داعش"، و وباشرت بتنظيف البلدة من مخلفات المرتزقة.

وبدأت "عاصفة الجزيرة" العسكرية منذ 14 يوماَ، بالتوجه إلى منطقة الدشيشة جنوبي الحسكة لتحريرها من تنظيم "داعش" ، مؤكدةً "وجود غرف عمليات مشتركة مع القوات العراقية".

وتقع الدشيشة جنوب شرقي حسكة، وتعد أكبر وأهم معاقل " داعش" على الحدود العراقية السورية.

وخسر تنظيم "داعش" في الفترة الأخيرة مساحات واسعة،كانت خاضعة تحت سيطرته في سوريا والعراق، بعد حملات شنها ضده الجيش النظامي المدعوم من روسيا من جهة،والمقاتلين الأكراد المدعومين من التحالف الدولي بقيادة واشنطن من جهة أخرى.

ولم يعد يتواجد "داعش"الا في جيوب محدودة موزعة بين البادية السورية ومحافظة دير الزور وجنوب البلاد.