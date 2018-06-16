أصيب ثمانية أشخاص بجروح، يوم السبت، نتيجة لدهس سيارة أجرة لعدد من الأشخاص وسط العاصمة الروسية موسكو، وقد تم اعتقال السائق.

ونقلت وسائل إعلامية روسية، عن وزارة الداخلية ، قولها في بيان صادر عنها أن " أحد سائقي سيارات الأجرة، عند شارع إليانكا وسط موسكو، قام بالخروج إلى ممر المشاة ودهس عدد من الأشخاص. ووفقا للبيانات الأولية، فقد طلب 8 أشخاص المساعدة الطبية".

وأضاف البيان أن السبب المبدئي للحادث هو أن السائق فقد السيطرة على السيارة، حيث تم اعتقاله واقتيد إلى قسم الشرطة، وجاري التحقق في الحادثة.

وسبق، أن لقي 4 أشخاص على الأقل حتفهم وجرح 15 آخرون، في حادث دهس حافلة لعدد من المشاة، عند مدخل نفق للمشاة في العاصمة الروسية موسكو في أواخر العام الماضي 2017.

يشار الى ان الحادث تزامن مع استضافة روسيا فعاليات كاس العالم.

سيريانيوز