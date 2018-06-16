أفاد مصدر في المعارضة السورية، السبت، أن المعارضة تعتزم تقديم لائحة من 50 اسما لتشكيلة اللجنة الدستورية، تمثل كل مكونات المعارضة، وتضم شخصيات من خارج "الهيئة العليا" للمفاوضات ذات خبرة قانونية دستورية.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) على موقعها الالكتروني، عن المصدر في المعارضة ، قوله أن وفدا من المعارضة سيجتمع في جنيف ابتداء من الاثنين المقبل بالتوازي مع الاجتماعات التي ينوي المبعوث الخاص لسوريا عقدها.

ولم يحدد المصدر موعد تسليم اللائحة، لكن اجتماعات المعارضة تبدأ الاثنين في جنيف ولديها لائحة جاهزة من خمسين اسما.

وكان المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا قد أعلن في وقت سابق، أن مسؤولين كبارا من روسيا وإيران وتركيا سيلتقون في جنيف 18 و 19 حزيران الجاري للتشاور حول تشكيل اللجنة الدستورية السورية.

وكان مكتب المبعوث دي ميستورا، أكد أن الأمم المتحدة تسلمت قائمة مرشحين للجنة الدستورية من قبل الحكومة السورية"، مضيفا أن "الأمم المتحدة تجري بحثها بالعناية".

وسلمّت وزارة الخارجية والمغتربين، مؤخرا ، لائحة بأسماء أعضاء لجنة مناقشة الدستور الحالي الذين تدعمهم الحكومة السورية لسفيري روسيا وإيران لدى دمشق.

وكان الكرملين قال مؤخراً، عقب زيارة الرئيس الأسد إلى سوتشي ولقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أن الأسد اتخذ قرارا بإرسال ممثليه من أجل العمل على تشكيل اللجنة الدستورية التي يمكنها العمل على صياغة القانون الأساسي في سوريا. وسيتم توجه الوفد إلى الأمم المتحدة وذلك على أساس عملية جنيف.

سيريانيوز