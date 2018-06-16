أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، يوم السبت، أن أنقرة لن تسمح للولايات المتحدة باستخدام قاعدة "إنجرليك" الجوية لشن ضربات على إيران.

وقال يلدريم في حديث إلى قناة "BABALA TV" ، ردا على سؤال حول موقف أنقرة إذا ما أرادت واشنطن استخدام القاعدة لهذا الغرض، مضيفا أن الاتفاق المبرم بين الطرفين لا يسمح للولايات المتحدة استخدام هذه القاعدة، إلا لمحاربة الإرهاب.

وتابع رئيس الوزراء التركي أنه لا يمكن استخدام القاعدة أبدا من قبل أمريكا لضرب دولة ما، مذكرا في هذا الخصوص برفض أنقرة مطالب واشنطن باستخدام قواعدها لشن ضربات على العراق في عام 2003.

وشدد يلدريم على أن إيران دولة جارة لتركيا منذ ستة قرون، وذكر أنه لا يمكن التصور أبدا أن تقدم أنقرة دعما لحرب ضد جيرانها.

ويشار إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون), أعلنت في آب 2015 عن استعمال قاعدة أنجرليك الجوية التركية لأول مرة لقصف مواقع (داعش) الإرهابي في سوريا باستخدام "طائرة بطيّار".

سيريانيوز