عاقب المنتخب الدنماركي لكرة القدم نظيره البيروفي عندما تغلب عليه 1-صفر الاحد في سارانسك وانتزع ثلاث نقاط ثمينة في ختام الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثالثة ضمن مونديال روسيا، في مباراة أضاع فيها المنتخب الأميركي الجنوبي العديد من الفرص بينها ركلة جزاء.

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وسجل مهاجم لايبزيغ الالماني يوسف بولسن اثر تمريرة من نجم توتنهام الانكليزي كريستيان إريكسن (59) الهدف الوحيد في المباراة التي شهدت اللجوء الى تقنية مساعدة التحكيم بالفيديو لاحتساب ركلة جزاء للبيرو في الشوط الاول أهدرها كريستيان كويفا.



وخطت الدنمارك خطوة كبيرة نحو بلوغ الدور الثاني لكون المنتخبين هما المرشحين البارزين للبطاقة الثانية خلف فرنسا المرشحة بقوة للصدارة، بينما تلقت البيرو ضربة موجعة في اول مباراة لها في المونديال بعد 36 عاما.



وتلعب الدنمارك مع استراليا في الجولة الثانية التي تشهد مواجهة فرنسا مع البيرو الخميس المقبل، على ان تقام الجولة الثالثة الاخيرة في 26 حزيران الحالي بمباراتي الدنمارك مع فرنسا، واستراليا مع البيرو.



وكان المنتخب البيروفي صاحب الافضلية اغلب فترات المباراة وسنحت له فرص عدة نجح حارس مرمى الدنمارك كاسبر شمايكل في التصدي لها، بينما نجحت الدنمارك في تكتيتها الدفاعي المنظم واقتنصت هدف الفوز.



وجلس قائد البيرو باولو غيريرو الذي سمح له بخوض غمار المونديال بقرار قضائي سويسري علق عقوبة الايقاف المفروضة بحقه على خلفية فحص منشطات أظهر وجود آثار كوكايين في جسمه، على مقاعد البدلاء حتى الدقيقة 63 عندما دفع به المدرب الارجنتيني ريكاردو غاريكا دون جدوى.