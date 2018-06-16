مفاجأة من العيار الثقيل فجرها المنتخب الأيسلندي الوافد الجديد إلى كأس العالم لكرة القدم عقب تعادله 1-1 مع المنتخب الأرجنتيني ضمن مباراة الدور الأول من منافسات المجموعة الرابعة .

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وأحرز اللاعب سيرخيو أغويرو هدفه الأول في مرمى المنتخب الأيسلندي في الدقيقة ال19 من وقت المباراة، وجاء الرد الأيسلندي سريعا بإدراك التعادل في الدقيقة ال23 عبر تسجيل ألفريد فينبوغاسون هدفا مميزا.



وفي الوقت الذي تتجه فيه أنظارعشاق المستديرة إلى اللاعب الشهير ميسي أخفق الأخير في تسديد ركلة جزاء في الدقيقة 64 من وقت المباراة، وتصدى الحارس هانيس هالدورسون لركلة اللاعب الحائز على أربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا.

وبعدما أثبتت الروح الجماعية لأيسلندا قدرتها على قهر الكبار في كأس أوروبا 2016 حين حققت المفاجأة في ثمن النهائي بإقصائها إنكلترا (2-1)، ضرب الـ"فايكينغز" بقوة في مستهل مغامرتهم الأولى في كأس العالم.



وفي المقابل، لم تكن صورة الأرجنتين السبت مختلفة كثيرا عما كانت عليه في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال حين انتظرت حتى الجولة الأخيرة لتحسم تأهلها بفضل ثلاثية لميسي في مرمى الاكوادور (3-1)، أو في مبارياتها التحضيرية حين خسرت أمام نيجيريا 2-4 في تشرين الثاني، ثم أمام إسبانيا 1-6 في آذار بغياب ميسي.