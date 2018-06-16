السويسري فيدرر يبلغ نهائي شتوتغارت ويستعيد صدراة التصنيف من منافسه نادال اخبار الرياضة شارك

بلغ السويسري روجيه فيدرر نهائي دورة شتوتغارت الألمانية بفوزه على الاسترالي نيك كيريوس المصنف رابعا السبت 6-7، 6-2 و7-6 (7-5)، ما يضمن له استعادة صدارة تصنيف المحترفين من الاسباني رافايل نادال.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وسيستعيد فيدرر، المصنف أول في الدورة المقامة على ملاعب عشبية، صدارة التصنيف من نادال الاثنين. ويلاقي السويسري في المباراة النهائية الأحد، الكندي ميلوس راونيتش الذي تغلب في نصف النهائي الثاني على الفرنسي المصنف ثانيا وحامل اللقب لوكاس بوي 6-4، 7-6 (7-3).



وفي منتصف شهر شباط بات فيدرر في سن الـ 36 عاما و6 اشهر اللاعب الأكبر سنا الذي يتصدر تصنيف المحترفين، علما انه غاب عن هذا المركز منذ تشرين الثاني 2012.



ودورة شتوتغارت 2018 هي أول دورة يشارك فيها فيدرر هذا الموسم منذ أشهر، بعد غيابه عن كامل موسم الدورات الترابية الذي يهيمن عليه نادال. وتأتي مشاركة السويسري في الدورة الألمانية ضمن تحضيراته لخوض غمار بطولة ويمبلدون الانكليزية، ثالث البطولات الأربع الكبرى المقرر الشهر المقبل، حيث سيسعى الى إحراز لقبه التاسع وتعزيز رقمه القياسي.



ويحمل فيدرر الرقم القياسي في عدد ألقاب الغراند سلام مع 20 لقبا.



وكان فيدرر يتأخر في التصنيف الحالي بفارق 100 نقطة فقط عن نادال الذي توج الاسبوع الماضي بلقبه الحادي عشر في بطولة رولان غاروس الفرنسية، رافعا رصيده الى 17 لقبا كبيرا.



ونظرا الى ان فيدرر خرج في الموسم الماضي من مباراته الأولى في شتوتغارت، سيتمكن من استعادة الصدارة بفارق 150 نقطة في حال فاز باللقب، أو بـ 50 في حال خسارته أمام منافسه بوي.



ويسعى فيدرر الى لقب اول في شتوتغارت بعد خسارته نصف نهائي عام 2016 امام النمسوي دومينيك تييم، وخروجه من المباراة الأولى أمام صديقه الالماني تومي هاس العام الماضي. سيريانيوز

2018-06-16 18:49:21 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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