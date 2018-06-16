أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالاً هاتفياً بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بحثا عدة ملفات إقليمية ودولية على رأسها ملف سوريا.

ونقلت وسائل اعلام تركية، عن مصادر بالرئاسة التركية قولها أن "الزعيمين ناقشا خلال الاتصال تطورات الوضع في سوريا، والاتفاق التركي- الأمريكي حول منبج ".

وأشارت المصادر إلى أن " الرئيسين ناقشا أيضاً سبل التعاون في مكافحة الإرهاب وقضية اللاجئين".

ووافقت تركيا والولايات المتحدة الأمريكية ، في 4 حزيران الحالي، على خارطة طريق بشأن مدينة منبج بريف حلب، وذلك عقب لقاء جمع بين وزيري خارجية البلدين.

ويتضمن اتفاق منبج تشكيل دوريات أميركية ــ تركية، وخروج "وحدات حماية الشعب" الكردية إلى شرق الفرات، وتشكيل مجلس مدني.

وبحسب التصريحات التركية، فان الجدول الزمني حيال خارطة طريق منبج سينفذ خلال 90 يوم، مشيرة الى انه سيتم نزع سلاح مقاتلي (وحدات حماية الشعب الكردية) لدى مغادراتهم المدينة منبج، في إطار خارطة طريق متفق عليها مع الولايات المتحدة.

وبدأت وحدات "حماية الشعب الكردية" السورية، يوم الثلاثاء، بسحب مستشاريها العسكريين من منبج، وذلك بعد يوم من إعلان تركيا والولايات المتحدة الاتفاق على خطة للمنطقة تتضمن انسحاب الوحدات.

وتعتبر منبج من أبرز الخلافات التي كانت بين واشنطن وأنقرة، حيث تطالب الأخيرة أميركا بوقف الدعم للمقاتلين الأكراد، وفرض الأمن والاستقرار في مدينة منبج بإخراج القوات الكردية.

سيريانيوز