أعلنت وحدات "حماية الشعب" عن مقتل عدد من الجنود الأتراك في هجوم نفذته قواتها بمدينة عفرين في ريف حلب.

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وذكرت "حماية الشعب"، في بيان، نشرته وسائل اعلام كردية، ان قواتها فجرت في 13 من حزيران عربتين عسكريتين تابعتين للجيش التركي والمرتزقة في محيط قرية خالطة التابعة لمركز مدينة عفرين، وعلى اثر ذلك حدث اشتباك قُتل فيها عدد من المرتزقة".

واشار البيان الى ان العمليات في محيط قرية خالطة ادت الى "مقتل ما لا يقل عن 12 مرتزقاً وجندياً تركياً".

وفي سياق متصل، أفادت وكالة (الاناضول) ان الجيش التركي واصل ،الجمعة، عمليات التطهير في منطقة عفرين من مخلفات منظمة "ي ب ك/بي كا كا".

وبدأت تركيا عملية عسكرية "غصن الزيتون" التي بدأت في 20 كانون الثاني الماضي، وتم خلالها السيطرة على كامل قرى وبلدات منطقة عفرين. بريف حلب

وتعتبر أنقرة كلا من "وحدات حماية الشعب" الكردية و"حزب الاتحاد الديمقراطي"، وهما المكونان الأساسيان لتحالف "قوات سوريا الديمقراطية"، تنظيمين إرهابيين وحليفين لـ"حزب العمال الكردستاني" المحظور في تركيا والذي حاربته على مدار سنوات عديدة.