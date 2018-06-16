أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، مباحثات هاتفية، مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، حول عدة ملفات من بينها الأزمة السورية.

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واشار البيت الابيض، في بيان، نشرته وسائل اعلام، الى ان الزعيمان دعا إلى "تسوية سياسة للأزمة السورية وفق عملية جنيف للأمم المتحدة".

واعنلت فرنسا في الاونة الاخيرة، انها تعمل على التحضير لحل سياسي في سوريا، يكون هدفه النهائي مرحلة انتقالية سياسية ، وذلك عقب مشاركتها شن ضربات عسكرية مع الولايات المتحدة وبريطانيا على مواقع عسكرية بسوريا منذ 14 نيسان، رداً على هجوم كيميائي مزعوم في مدينة دوما بالغوطة الشرقية.

ويأتي اتصال ماكرون وترامب عقب اعلان الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا عن حراك دولي بشأن العملية السياسية في سوريا، مشيرا الى عقد اجتماع بعد ايام مع مسؤولين أمريكيين وبريطانيين وفرنسيين وألمان وأردنيين بشأن سوريا.

ويجري العمل على تشكيل اللجنة الدستورية من أجل الحل السياسي في سوريا، حيث من المقرر عقد اجتماع روسي إيراني تركي في جنيف 18 و 19 الجاري للتشاور حول تشكيل هذه اللجنة.