واصلت قوات "عاصفة الجزيرة" تقدمها العسكري ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) في ريف الحسكة، حيث تمكنت من انتزاع قرية، بعد معارك مع عناصر التنظيم.

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وذكرت موقع كردية ان قوات "سوريا الديمقراطية" (قسد) حررت قرية تل الجاير جنوب الحسكة، والتي تبعد مسافة 6 كم عن بلدة الدشيشة، بعد معارك مع "داعش".

و وصلت عدد القرى المحررة من قبل مقاتلي "قسد" في ريف حسكة الجنوبي إلى 15 قرية والعديد من المزارع، منذ استئناف المرحلة الثانية من حملة "عاصفة الجزيرة" ، بحسب وسائل اعلام كردية.

وتعد بلدة الدشيشة آخر معاقل عناصر " داعش" في ريف الحسكة الجنوبي الشرقي.

وبدأت "عاصفة الجزيرة" العسكرية اواخر الشهر الماضي، بالتوجه إلى منطقة الدشيشة جنوبي الحسكة لتحريرها من تنظيم "داعش" ، مؤكدةً "وجود غرف عمليات مشتركة مع القوات العراقية".

وخسر تنظيم "داعش" في الفترة الأخيرة مساحات واسعة،كانت خاضعة تحت سيطرته في سوريا والعراق، بعد حملات شنها ضده الجيش النظامي المدعوم من روسيا من جهة،والمقاتلين الأكراد المدعومين من التحالف الدولي بقيادة واشنطن من جهة أخرى.