أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة ، أن تركيا تجري مباحثات مع روسيا وايران حول منع حدوث موجة لاجئين من محافظة إدلب.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

ونقلت قناة "تي ار تي" عن أردوغان قوله, ان "النظام السوري، وخاصة روسيا، وجهوا ضربات دقيقة على مواقع التنظيمات الإرهابية في إدلب. بالطبع، نحن نريد السلام في إدلب في أقرب وقت، ونسعى لأن ننجز في هذه المدينة ما أنجزناه في عفرين. ستحدث هناك موجة لاجئين أم لا، سنرى ذلك مع الوقت. من أجل منع ذلك، نحن نجري مفاوضات مع روسيا وايران… نحن مهتمون بحل هذه المشكلة بأقل خسارات".

وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، في وقت سابق، بمقتل 45 مدنيا نتيجة الضربات الجوية في زردنا" في إدلب, فيما نفت وزارة الدفاع الروسية اتهامها بالمسؤولية عن سقوط القتلى.

يشار الى ان القوات التركية اعلنت في ايار الماضي إنشاء نقطة المراقبة الـ 12 قرية استبرق جنوب غرب مدينة جسر الشغور التابعة لمحافظ إدلب، وذلك تنفيذا لاتفاق خفض التصعيد الذي تم الاتفاق عليه في مباحثات أستانا بضمانات تركية روسية إيرانية.