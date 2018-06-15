سجّل كريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف "هاتريك" ليقود البرتغال للتعادل 3-3 مع إسبانيا الجمعة في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية في كأس العالم روسيا 2018.

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وسجّل رونالدو أهداف البرتغال الثلاثة في الدقائق (4 من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه) و(44 و88)، فيما وقّع على أهداف إسبانيا دييغو كوستا (24 و55) وناتشو (58).



وتصدرت إيران المجموعة الثانية بعد فوزها على المغرب في المباراة الأولى 1-0.

وافتتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التسجيل لمنتخب بلاده مبكرا، في الدقيقة الرابعة من انطلاق صافرة البداية، من ضربة جزاء حصل عليها بنفسه.



وأدرك المهاجم الإسباني دييغو كوستا التعادل للماتادور، عند الدقيقة الـ 34، بتسديدة في الزاوية اليمنى من الحارس البرتغالي روي باتريسيو.



وعاد النجم كريستيانو رونالدو "صاروخ ماديرا"، في نهائية الشوط الأول، ووضع بلاده في المقدمة مرة أخرى، بتسجيله الهدف الشخصي الثاني له ولبلاده، بتسديدة قوية من على مشارف منطقة الجزاء، فشل الحارس الإسباني العملاق دافيد دي خيا في صدها.



ورد دييغو كوستا التحية للدون رونالدو، بتسجيله هدف التعادل الثاني له وللماتادور، بحلول الدقيقة الـ 55، من متابعة لكرة داخل منطقة الجزاء.



ومن ثم وضع المدافع الإسباني ناتشو فرنانديز منتخب بلاده في المقدمة، بعد ثلاث دقائق فقط، بتسجيله الهدف الثالث له، بتسديدة و"لا أروع" من خارج منطقة الجزاء، اصطدمت كرته بأسفل القائم الأيسر ومن ثم بالأيمن أيضا، قبل أن يعانق شباك الحارس روي باتريسيو.



وجاء النجم كريستيانو رونالدو ووقع على الهدف الشخصي الثالث له ولبلاده "هاتريك"، في الدقيقة الـ 88، بتسديدة رائعة في المقص الأيمن من ضربة حرة مباشرة، لينقذ بذلك البرتغال من الهزيمة.



وواكتفى كل من منتخبي البرتغال وإسبانيا، بعد هذا التعادل، بنقطة واحدة لكل منهما، ويتقاسمان المركزين الثاني والثالث، بفارق نقطتين خلف منتخب إيران، الذي أسقط نظيره المغربي بهدف جاء بـ "نيران صديقة" وفي الوقت القاتل، في الدقيقة الخامسة المحتسبة بدلا من الضائع.