اقترب السويسري روجيه فيدرر من استعادة صدارة تصنيف لاعبي كرة المضرب المحترفين من الاسباني رافايل نادال، ببلوغه الدور نصف النهائي لدورة شتوتغارت الألمانية اثر فوزه الجمعة على الارجنتيني غيدو بيلا 6-4 و6-4.

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ويحتاج فيدرر المصنف أول في هذه الدورة المقامة على ملاعب عشبية، أولى مشاركاته بعد غيابه عن كامل موسم الدورات الترابية، الى الفوز على الاسترالي نيك كيريوس المصنف رابعا او الاسباني فيليسيانو لوبيز وصيف الدورة عام 2017 لكي يبلغ النهائي ويستعيد المركز الاول عالميا.



ونجح فيدرر في حسم المباراة في 55 دقيقة حيث تمكن من كسر إرسال منافسه مرتين. ويسعى فيدرر المتوج بعشرين لقبا في البطولات الكبرى، الى لقب اول في شتوتغارت بعد خسارته نصف نهائي عام 2016 امام النمسوي دومينيك تييم، وخروجه من المباراة الأولى أمام صديقه الالماني تومي هاس العام الماضي.



والفوز هو التاسع عشر لفيدرر في 21 مباراة خاضها منذ مطلع الموسم الحالي حيث يتابع استعداداته لبطولة ويمبلدون الانكليزية، ثالث البطولات الكبرى المقامة الشهر المقبل، والتي يسعى فيها الى تعزيز رقمه القياسي وإحراز اللقب للمرة التاسعة.



في المقابل، بلغ الكندي ميلوش راونيتش الدور نصف النهائي للمرة الثانية هذا العام بعد دورة انديان ويلز الاميركية بفوزه الصعب على التشيكي توماس برديتش 7-6 (7-2) و7-6 (7-1).



ويلتقي راونيتش في نصف النهائي مع الفرنسي لوكاس بوي حامل اللقب الموسم الماضي الذي تخطى الاوزبكي دينيس ايستومين 6-4 و6-7 (5-7) و6-3.