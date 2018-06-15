خطف المنتخب الايراني لكرة القدم فوزا قاتلا على حساب نظيره المغربي 1-صفر الجمعة على ملعب "كريستوفسكي" في سان بطرسبورغ، في الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثانية في مونديال روسيا 2018.

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وسجل المهاجم المغربي البديل عزيز بوحدوز هدف المباراة الوحيد خطأ في مرماه في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من المباراة الاولى بين المنتخبين في مختلف المسابقات.



وتختتم منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية بلقاء اسبانيا مع البرتغال.



وكان المنتخب المغربي الأفضل والأكثر استحواذا على الكرة في معظم فترات المباراة، والأقرب الى تحقيق الفوز بالنظر الى الفرص الكثيرة التي خلقها وتناوب مهاجموه على إهدارها، فدفع الثمن غاليا في الوقت القاتل واستقبلت شباكه هدفا من رأس مهاجمه البديل بوحدوز الذي حاول ابعاد كرة من ركلة حرة جانبية بالارتماء نحوها، الا انها تابعها على يمين حارس مرماه منير المحمدي قبل دقيقة واحدة من انتهاء الوقت بدل الضائع.



وكان المغرب يمني النفس بكسب النقاط الثلاث في مباراته الاولى "الأسهل" ضمن مجموعة تعد الأصعب في المونديال الروسي، بيد انه خرج خالي الوفاض وصعب مهمته في التأهل للدور الثاني للمرة الثانية في تاريخه بعد الاولى عام 1986، كونه سيلاقي البرتغال بطلة اوروبا 2016 في الجولة الثانية في 20 حزيران، ثم اسبانيا بطلة العالم 2010 واوروبا 2008 و2012 والمرشحة بقوة للقب، في الجولة الثالثة الاخيرة في 25 منه.



في المقابل، اقتنصت ايران فوزا غاليا من محاولتها الوحيدة بين الخشبات الثلاث في الشوط الثاني، لتصبح أول منتخب يسجل هدفا في هذا الشوط من محاولته الوحيدة، للمرة الأولى في المونديال منذ 1966. كما بات بوحدوز أول لاعب بديل يسجل هدفا في مرماه منذ مونديال 2006.



وشرب المنتخب المغربي من نفس الكأس التي شرب منها نظيره المصري الذي خسر امام الاوروغواي صفر-1 في الوقت القاتل ايضا في قازان ضمن منافسات المجموعة الاولى.



كما انها الخسارة الثالثة لمنتخب عربي في المونديال الروسي، بعد الاولى للسعودية امام البلد المضيف صفر-5 الخميس في المباراة الافتتاحية.



ويخوض المنتخب التونسي الممثل الرابع الاخير للعرب في روسيا مباراته الاولى الاثنين المقبل امام انكلترا ضمن منافسات المجموعة السابعة.