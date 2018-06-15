مني المنتخب المصري بخسارة مريرة الجمعة أمام أوروغواي في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى، وذلك بنتيجة هدف يتيم سجله المدافع خيمينيز في نهاية الوقت الرسمي. وغاب محمد صلاح عن المواجهة التي جرت على ملعب إيكاترنبرغ.

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اعتقد المنتخب المصري أنه حقق الأهم عندما صمد لهجمات أوروغواي بقيادة لويس سواريز وإدينسون كافاني لغاية نهاية الوقت الرسمي، وفي ظل غياب نجمه محمد صلاح الذي جلس على دكة البدلاء.



ولكنه تلقى هدفا قاتلا عن طريق المدافع خيمينيز بضربة رأسية أسكنها في زاوية الحارس محمد الشناوي.



وجاء الشوط الأول متكافئا في اللعب، إذ أن المنتخب المصري ظهر مركزا منظما ومنضبطا في تحركاته ونشاطه بقيادة أحمد حجازي.



وكانت أول فرصة سانحة لـ "الفراعنة" في الدقيقة 16 إثر ضربة حرة غير مباشرة نفذها حجازي لتجد رأس المدافع خيمينيز. ولكن أوروغواي فرضت طريقة لعبها عموما ومارست ضغطا في بعض الأحيان سمح لها بتهديد مرمى الحارس الشناوي أكثر من مرة.



وأمام تراجع أداء فريقه الهجومي، أقحم كوبر البديل محمود كهربا المتمتع بالخفة والسرعة في مكان مروان محسن لأجل الدفع بزملائه إلى الأمام وتخفيف الضغط على الدفاع، الذي بقي صامدا أمام هجمات أوروغواي الفاشلة.



وانتعش خط الهجوم بتحركات كهربا والنني وزملائهم، وكادت تسديدة حجازي تهز شباك الحارس الأوروغواياني فرناندو موسليرا (73). إلا أن مصر تفادت تلقي الهدف الأول عندما انفرد سواريز بالشناوي في اللقطة الموالية إثر تمريرة جميلة من كافاني ليخفق لاعب برشلونة مرة أخرى.



وكانت هجمات كافاني وسورايز مشكلة خطرا كبيرا على مرمى الشناوي، الذي أنقذ فريقه من هدف محقق إثر لقطة بين نجمي أوروغواي انتهت بتسديدة رائعة قوية من مهاجم باريس سان جرمان ليتصدى لها حارس مصر (85).



ولكن أوروغواي سجلت الهدف القاتل في نهاية الوقت الرسمي برأسية من مدافعه خيمينيز.



وتلعب مصر الأربعاء المقبل أمام روسيا ثم في 26 حزيرن أمام السعودية، ليتحدد مصيرها في كأس العالم.