18 طريقة يستخدمها "فيسبوك" للتجسس على المستخدمين ! علوم وتكنولوجيا شارك

كشف موقع "فيسبوك" في وثيقة وافية مقدمة إلى الكونجرس الأمريكي، عن الطرق المخيفة التى يتجسس بها على مستخدميه، والتي تشمل تتبع حركات الماوس وتسجيل مستويات البطارية وأجهزة المراقبة بالقرب من مستخدم موجود على نفس الشبكة.

وتشمل تلك الوثيقة 18 طريقة يستخدمها "فيسبوك" في ذلك: " معلومات الجهاز": من "أجهزة الكمبيوتر والهواتف وأجهزة التلفزيون المتصلة، والأجهزة الأخرى المتصلة بالويب، بالإضافة إلى مزوّد خدمة الإنترنت أو مشغّل شبكة الهاتف . حركات الماوس: والتى يمكن أن تساعد فى تمييز البشر عن الحسابات الآلية . أسماء التطبيقات والملفات، بما فى ذلك أنواع الملفات على أجهزتك . عمليات تشغيل الأجهزة" مثل ما إذا كانت النافذة التى يعمل بها فيس بوك هى أمامية أم خلفية . إشارات الأجهزة"، بما فى ذلك "نقاط الوصول إلى Wi-Fi القريبة والمنارات والأبراج الخلوية" و "قوة الإشارة" بالإضافة إلى إشارات بلوتوث . الأجهزة الأخرى القريبة أو على الشبكة . مستوى البطارية . مساحة التخزين المتاحة الاضافات المثبتة . سرعة الاتصال . المشتريات التى يقوم بها مستخدمى فيس بوك على المواقع الأخرى . معلومات الاتصال "مثل دفتر العناوين" و "سجل المكالمات أو سجل SMS" لمستخدمى أندر ويد، الذين تمت مزامنتهم مع هذه الإعدادات. معلومات حول كيفية استخدام لميزات مثل الكاميرا الخاصة بفى سبوك . موقع صورة أو تاريخ إنشاء ملف من خلال البيانات الوصفية للملف . العثور على معلومات مثل موقع GPS والكاميرا أو الصورة من خلال إعدادات جهازك المشتريات من مزودى البيانات التابعين لجهات خارجية، بالإضافة إلى معلومات أخرى حول إجراءاتك عبر الإنترنت . معرّفات الأجهزة والمعرفات الأخرى، مثل الألعاب أو التطبيقات أو الحسابات التى يعتمد عليها المستخدم . عند مشاركة الآخرين أو التعليق على صورة لهم أو إرسال رسالة إليهم أو تحميل أو مزامنة أو الحصول على معلومات جهات الاتصال الخاصة بهم " . سيريانيوز



2018-06-15 09:45:00 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق