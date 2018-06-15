رصد متخصصون، قيام تطبيق التراسل الفوري "واتساب" باختبار ميزة جديدة تحمل اسم "الوضع المظلم" الذي يساعد في تأمين راحة للعين خلال الدردشة واستخدام التطبيق ليلاً.

وقال موقع WABetaInfo ـ، ان الميزة الجديد تساعد في الحفاظ على بطارية الهاتف، وتلك الميزة متوفرة بالفعل داخل هواتف أيفون.

و أشار الموقع المتخصص، الى انه رصد ميزة الجديدة على النسخة التجريبية من تطبيق واتساب على كل من أنظمة أندرويد وiOS وويندوز فون.

وذكر الموقع أن النسخة التجريبية أيضا تضم عدد من المزايا الجديدة الأخرى التي يختبرها التطبيق، والمتوقع أن تكون متاحة خلال الأشهر المقبلة، أحدها يهدف إلى بحماية المحادثات بين المستخدمين عبر إدخال رمز سرىPIN أو قارئ بصمة الأصبع.

ويأتي الحديث عن الميزة الجديد لتطبيق "واتساب" دون اعلان رسمي منه او من الشركة المالكة له "فيسبوك".

سيريانيوز