طور مجموعة من الباحثين كاميرا مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، قادرة على الرؤية من خلال الجدران، باستخدام ترددات الراديو للإحساس بالحركة، ما أتاح مشاهدة الأشخاص الذين يسيرون ويقفزون ويجلسون حتى عندما يتم حجبهم عن الأنظار.

وقال موقع "ديلي ميل" البريطاني، تم إنشاء المشروع، والمعروف باسم RF-Pose ، من قبل الباحثين في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، عن طريق عرض خوارزمية الكمبيوتر لآلاف من المقاطع لناس الذين يؤدون أعمال مختلفة جنبا إلى جنب مع إشارات الراديو المقابلة.

هذا سمح للذكاء الاصطناعي (AI) لمعرفة العلاقة بين التغيرات في موجات الراديو والحركة البشرية، وكان الكمبيوتر قادرًا على تحديد وضع الشخص أو حركاته باستخدام الترددات الراديوية وحدها.

وفى حين أن الكاميرا قد تسمح لأى شخص بالتجسس عليك، يأمل الباحثون أن يتم استخدامها في تطبيقات الرعاية الصحية والأشياء التي تفيد البشر، إذ يمكن على سبيل المثال، أن يتم استخدامها في دور الرعاية لرصد ما إذا كان شخص ما قد وقع وراء الأبواب المغلقة.

سيريانيوز