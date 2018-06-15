بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة مع رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو الجهود المشتركة لضمان الأمن في المنطقة الحدودية بين سوريا وإسرائيل

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قال الكرملين في بيان له إن "الرئيس بوتين اتفق على تعزيز التنسيق بشأن سوريا مع بنيامين نتنياهو خلال مكالمة هاتفية", مضيفا ان "الجانبين ناقشا الجهود المشتركة لضمان الأمن في المنطقة الحدودية بين سوريا وإسرائيل".

أعلن الكرملين، اخر ايار الماضي, أن بوتين، ونتنياهو، بحثا هاتفيا بعض جوانب التسوية السورية.

وتجري الاتصالات الاخيرة، على خلفية التقارير حول العودة المرتقبة لقوات الحكومة السورية إلى جنوب غربي البلاد، بما في ذلك على الحدود مع إسرائيل.

ويزعم الإعلام المحلي الإسرائيلي، أن السلطات هناك ليست ضد عودة الجيش السوري إلى هناك، لكنها تريد ضمانات بعدم وجود قوات إيران وأجهزتها، التي تقاتل حالياً إلى جانب الجيش السوري، على حدود اسرائيل الشمالية مع سوريا. غير أن الرئيس الأسد صرح في مقابلة تلفزيونية مع قناة "آر تي" الروسية بثت اليوم، أنه لا يوجد قوات إيرانية في بلاده بل فقط "ضباط إيرانيون يساعدون الجيش السوري".

وتشكل أجزاء من محافظات درعا والقنيطرة والسويداء جنوب سوريا إحدى مناطق "خفض التصعيد" باتفاق أميركي - روسي - أردني في تموز الماضي.