قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، يوم الجمعة أن روسيا تجري حوارا بشأن المنطقة الجنوبية لخفض التوتر، مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل وأطراف الأزمة السورية.

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واضاف بوغدانوف في تصريحات صحفية ان "هناك اتصالات ثنائية مع الأردنيين والأمريكيين والإيرانيين، وممثلي حكومة دمشق الشرعية، ومع الجانب الإسرائيلي أيضا، نظرا لوجود أسباب معينة للقلق لديها.. ومع المعارضة (السورية) طبعا".

واتفقت روسيا والأردن والولايات المتحدة، في تموز 2017، على إنشاء منطقة لخفض التوتر العسكري بجنوب غرب سوريا، تضم محافظات درعا والقنيطرة والسويداء.

وتوعدت واشنطن، يوم الخميس، باتخاذ رد "ملائم وحازم" على انتهاكات النظام في منطقة تخفيف التوتر جنوب غرب سوريا.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أشارت سابقا إلى أن محافظة درعا تشهد سعي المعارضة السورية وتنظيمي "جبهة النصرة" و"داعش" إلى إنشاء كيان ذاتي الحكم بجنوب سوريا، بدعم من الولايات المتحدة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تقسيم البلاد.

وجنوب غرب سوريا الواقع على الحدود مع الأردن ومرتفعات الجولان واحد من الأجزاء التي لا تزال خارج سيطرة الدولة بعد سبع سنوات من اندلاع الصراع.