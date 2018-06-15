أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، يوم الجمعة، إنه لا توجد قوات إيرانية أو تابعة لحزب الله اللبناني في جنوب سوريا، مشيرا الى ان منظومة الدفاع الجوي السورية "لا تثير أي قلق في إسرائيل".

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا